Управление по ЧС Непала сообщило о риске нового наводнения

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий Непала наблюдает рост волны паводка на севере страны и сообщает о риске нового наводнения.
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