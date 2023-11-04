Скрестили ГАЗ-66 и Паджеро – получился Снежный барс!

Самодельные внедорожники в нашей стране почитали еще во времена СССР, как и самоделки вообще. Так что Артем Анатольевич Артемцев из села Вершина (Иркутская область, Боханский район) через свое новое творение отдал полновесную дань традиции.
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