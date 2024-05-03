Тренер по фигурному катанию Жулин о "Спартаке": пожалел, что болею за них

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил на YouTube-канале "Это футбол, брат!", что московский "Спартак" стал позорно играть после ухода с поста главного тренера команды Олега Романцева в 2003 году.
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