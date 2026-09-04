Маджид Маджиди: Для меня «Алтын минбар» значим из-за связи с исламом

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Председатель жюри казанского кинофестиваля «Алтын минбар», режиссер фильма о пророке Мухаммеде Маджид Маджиди заявил на пресс-конференции в КРК «Корстон», что для него значение события обусловлено его связью с исламом.
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