Маджид Маджиди: Для меня «Алтын минбар» значим из-за связи с исламом

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Председатель жюри казанского кинофестиваля «Алтын минбар», режиссер фильма о пророке Мухаммеде Маджид Маджиди заявил на пресс-конференции в КРК «Корстон», что для него значение события обусловлено его связью с исламом.