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Татар-информ

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Маджид Маджиди: Для меня «Алтын минбар» значим из-за связи с исламом

Маджид Маджиди: Для меня «Алтын минбар» значим из-за связи с исламом

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Председатель жюри казанского кинофестиваля «Алтын минбар», режиссер фильма о пророке Мухаммеде Маджид Маджиди заявил на пресс-конференции в КРК «Корстон», что для него значение события обусловлено его связью с исламом.

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