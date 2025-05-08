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Мода и Шоу-бизнес

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Фолловеры раскритиковали невесту Лепса

Фолловеры раскритиковали невесту Лепса

Григорий Лепс прошлым летом представил вчерашнюю школьницу Аврору Кибу как свою невесту. Несмотря на то, что пара время от времени появляется на светских мероприятиях, публика все же считает, что это, скорее всего, такой сложный пиар-ход.

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