Фолловеры раскритиковали невесту Лепса

Григорий Лепс прошлым летом представил вчерашнюю школьницу Аврору Кибу как свою невесту. Несмотря на то, что пара время от времени появляется на светских мероприятиях, публика все же считает, что это, скорее всего, такой сложный пиар-ход.
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