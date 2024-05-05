Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сергей К
    Думаю написал все это вражина.  Без тебя разберутся. Смени тему.Байконур всё. Рос...
  • Сергей К
    Вообще, это скорее какое ЦИПСО сочиняет.Байконур всё. Рос...
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    очень грубо. Сам то не пеньковый?Байконур всё. Рос...

Российские военные захватили украинский танк Т-64

Российские военные захватили украинский танк Т-64

Парк трофейной техники группировки войск «Восток» пополнился украинским танком Т-64. Его при помощи ударных FPV-дронов остановили на линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении специальной операции.

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