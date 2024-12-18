❗️Стоимость топлива в Крыму расти не будет. Найдены решения по оптимизации поставок Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму» подчеркнул, что цены на АЗС проверяли ФАС и не только.
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❗️Стоимость топлива в Крыму расти не будет. Найдены решения по оптимизации поставок Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Спутник в Крыму» подчеркнул, что цены на АЗС проверяли ФАС и не только.