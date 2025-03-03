Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.