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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
Ни каких прав мигрантов не нарушается - приехали работать - работайте. А все остальные права за ваш счет, а луше у себя дома.
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8 час.
Александр Поляков
Ввоз семей мигрантами, НАРУШАЕТ и СИЛЬНО, ПРАВА коренных жителей.!!!
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8 час.
Виктор Хованов
Согласен на все 100%. Наверное я неудачно поёрничал.
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4 час.
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