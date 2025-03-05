Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет постепенно внедрять бесплатное дошкольное образование в рамках усилий страны по формированию системы высококачественного образования, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.