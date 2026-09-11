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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича о «Золотом мяче»: «Игроки особо не думают об индивидуальных наградах – все это приходит благодаря успехам команды. А для людей, которые определяют победителя, это их работа»

Вингер « ПСЖ » и номинант на «Золотой мяч» Хвича Кварацхелия заявил, что футболисты особо не думаю об индивидуальных наградах.

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