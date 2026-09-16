Bloomberg: Германия экстренно готовит больницы и армию к возможному конфликту

Немецкие больницы и Бундесвер ведут срочную подготовку к потенциальному военному конфликту.Меры принимаются на фоне участившихся гибридных атак и заявлений министра обороны ФРГ о растущих рисках — по прогнозам, критическая ситуация может сложиться уже к 2029 году, сообщает агентство Bloomberg В частности, в Ульме военные изучают возможность восстановления подземного бункера времён холодной войны, рассчитанного на 2 000 человек.
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