Беглов назвал результаты ПМЭФ-2024 одним из главных достижений года

Были подписаны соглашения на 1 триллион 227 миллиардoв рублей Одно из главных достижений уходящего года — результаты Петербургского международного экономического форума, заявил губернатор Александр Беглов.
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