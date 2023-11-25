Руководители команд Формулы 1 раскритиковали календарь сезона-2023

FIAНа пресс-конференции перед Гран При Абу-Даби руководители трёх команд Формулы 1 раскритиковали график сезона 2023 года, в рамках которого за шесть недель им пришлось провести пять гонок, причём в разных часовых поясах.
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