Раскрыто будущее санкций ЕС против России

Отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на Европейский союз (ЕС), который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер.
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