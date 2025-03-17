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Раскрыто будущее санкций ЕС против России

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Отказ США от введения новых санкций против России в процессе переговоров об урегулировании конфликта на Украине повлияет на Европейский союз (ЕС), который в новых геополитических условиях также может отказаться от подобных мер.

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