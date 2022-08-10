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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла женщина

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, еще два человека пострадали при обстреле Петровского и Куйбышевского районов города, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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