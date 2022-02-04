Любопытно, однако

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Опять метель, опять письмо...

Опять метель, опять письмо...

Когда они подписывали петицию против поправок в Конституцию России, это действо назвали "Обращением Конгресса интеллигенции к гражданам России", в котором было заявлено, что: "По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота".

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