Опять метель, опять письмо...

Когда они подписывали петицию против поправок в Конституцию России, это действо назвали "Обращением Конгресса интеллигенции к гражданам России", в котором было заявлено, что: "По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота".
Когда они подписывали петицию против поправок в Конституцию России, это действо назвали "Обращением Конгресса интеллигенции к гражданам России", в котором было заявлено, что: "По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота".
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