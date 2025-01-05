На Алтае просят помочь инвалиду, который живет в селе без документов и пенсии

Пожилой мужчина ютится в маленькой комнате и подрабатывает, чтобы купить хлеб В одном из сел Алтайского края живет мужчина с инвалидностью, который не получает положенную ему пенсию из-за отсутствия документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии