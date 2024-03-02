В вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приемной кампании

Минобрнауки России вместе с другими заинтересованными ведомствами планирует создать в вузах необходимые условия для пересдачи поступающих одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании, сообщили в ТАСС со ссылкой на ведомство.
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