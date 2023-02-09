Израильский медик рассказала о нехватке людей для разборов завалов в Турции

Израильский медик Линор Аттиас, чья бригада спасла 15-летнюю девочку из-под завалов в Кахраманмараше, рассказала, что праздновать мало поводов, так как спасательная операция после землетрясения в Турции сталкивается с острой нехваткой людей.
Израильский медик Линор Аттиас, чья бригада спасла 15-летнюю девочку из-под завалов в Кахраманмараше, рассказала, что праздновать мало поводов, так как спасательная операция после землетрясения в Турции сталкивается с острой нехваткой людей.
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