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Израильский медик рассказала о нехватке людей для разборов завалов в Турции

Израильский медик рассказала о нехватке людей для разборов завалов в Турции

Израильский медик Линор Аттиас, чья бригада спасла 15-летнюю девочку из-под завалов в Кахраманмараше, рассказала, что праздновать мало поводов, так как спасательная операция после землетрясения в Турции сталкивается с острой нехваткой людей.

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