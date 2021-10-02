ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 октября 2021 года

Энергетический прогноз на третье октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1025 =Бог говорит нам шёпотом Любви, если не слышим - голосом совести, если глухи - рупором страданий! =Болезнь - это сигнал о том, что человек перестал жить в гармонии со Вселенной, нарушает её Законы =Будьте верны людям, принципам и выбору: быть верным – не врождённое качество - это решение! = Всегда помните, что вы пришли в Жизнь с планом Жизни, который вы уже согласились принять = "Духовное Начало, в отличие от животного Начала, никогда не борется за доминирование над личностью" =Если ты отказываешься от человека на время, значит ты можешь отказаться от него навсегда = Жизнь летит в тартарары, пока мы не научимся понимать и управлять своими эмоциями!= Жизнь приносит радость и удовлетворение, Жизнь - приключение! Цените Жизнь и удовольствие = "Когда человек находится в чистоте или свободе от сознания - он всегда будет проявлять волю Бога" = Любовь никогда не направлена только вовнутрь, она идёт во всех направлениях — это качество Любви =Мы живём в огромном Космическом Пространстве и являемся его важной составной частью = Никогда не надейся, что изменится кто-то другой.