Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно было бы положить конец атакам на республики Донбасса, чтобы не вынуждать Россию к проведению специальной военной операции на Украинне, заявил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.