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Берлускони назвал причины начала СВО на Украине

Берлускони назвал причины начала СВО на Украине

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому достаточно было бы положить конец атакам на республики Донбасса, чтобы не вынуждать Россию к проведению специальной военной операции на Украинне, заявил экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони.

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