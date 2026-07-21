SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Дом экс-жены Икарди и Лопеса ограбили, пока она находилась на финале ЧМ-2026 в США

Дом экс-жены Икарди и Лопеса ограбили, пока она находилась на финале ЧМ-2026 в США

Ванда Нара, бывшая жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди и экс-форварда «Барселоны» Макси Лопеса, пережила очень неприятный момент, пока наблюдала за финалом чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии