Дом экс-жены Икарди и Лопеса ограбили, пока она находилась на финале ЧМ-2026 в США

Ванда Нара, бывшая жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди и экс-форварда «Барселоны» Макси Лопеса, пережила очень неприятный момент, пока наблюдала за финалом чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
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