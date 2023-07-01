Военное обозрение

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От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах

От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах

Малозаметная крылатая ракета Storm Shadow – этот коллаж создан западным средством массовой информации, враждебным по отношению к России, он отчётливо показывает, для нанесения ударов по каким целям страны Запада поставляют это оружие Отличительной чертой Российской специальной военной операции (СВО) на Украине является рисование красных линий.

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