«Даже не знаю, как это назвать». Ферстаппен и Хэмилтон обсудили хаос на прогревочном круге

«Даже не знаю, как это назвать». Ферстаппен и Хэмилтон обсудили хаос на прогревочном кругеFIAПобедитель гонки в Сепанге Макс Ферстаппен и обладатель третьего места Льюис Хэмилтон на пресс-конференции FIA рассказали, как выглядел массовый сбой на прогревочном круге из кокпита.