Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок

Руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способ отстирать белые кроссовки от следов крови от мозолей.
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