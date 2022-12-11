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Премьер Британии о вылете Англии с ЧМ: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции»

Премьер Британии о вылете Англии с ЧМ: «Кейн и команда сделали все возможное, они могут гордиться собой. Удачи Франции»

Премьер Великобритании пожелал удачи сборной Франции в полуфинале ЧМ-2022.  Риши Сунак прокомментировал поражение сборной Англии от французов (1:2) в четвертьфинале турнира в Катаре.

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