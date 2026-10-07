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Татар-информ

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Нигерийское проклятие Карпина: почему сборная России не смогла победить

Нигерийское проклятие Карпина: почему сборная России не смогла победить

Сборная России по футболу свой осенний сбор завершала в Нижнем Новгороде - в гости пожаловала Нигерия.

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