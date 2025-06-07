СК возбудил уголовное дело из-за массового заражения детей в омском лагере «Орленок». По последним данным, в инфекционную больницу госпитализировано 11 детей от 7 до 14 лет.
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СК возбудил уголовное дело из-за массового заражения детей в омском лагере «Орленок». По последним данным, в инфекционную больницу госпитализировано 11 детей от 7 до 14 лет.