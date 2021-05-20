Дальний восторг

Краевой парламент направит положительный отзыв в Государственную Думу на законопроект, который предусматривает выдачу второго дальневосточного гектара при успешном освоении первого, а также предоставление земельных участков в Арктической зоне.
Краевой парламент направит положительный отзыв в Государственную Думу на законопроект, который предусматривает выдачу второго дальневосточного гектара при успешном освоении первого, а также предоставление земельных участков в Арктической зоне.
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