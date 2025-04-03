В США начались переговоры Дмитриева и Уиткоффа

Спецпредставители президентов России и Штатов стартовали в Вашингтоне.Прямо сейчас в Вашингтоне идут переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.