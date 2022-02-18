Происшествия

8 подписчиков

В Вологодской области продолжается Всероссийская акция «Неделя мужества»

В рамках акции «Неделя мужества» учащиеся 7 кадетского класса школы № 25 посетили музей органов внутренних дел УМВД России по Вологодской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх