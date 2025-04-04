Квитанции ЖКХ: новая строка на 4000 рублей — что это значит для потребителей? Ирэн ОрлонскаяВ России запускается обширная программа, направленная на повышение безопасности газового оборудования в жилых домах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии