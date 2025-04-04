Квитанции ЖКХ: новая строка на 4000 рублей — что это значит для потребителей?

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Комментарии
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Elena
И так уже люди с трудом платят за жильё. И каждый раз придумывают всё новые поборы.
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