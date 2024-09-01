#народныеприметы Вот какие приметы актуальны в первый день осени. ▫️Какая погода в первый день сентября, такой будет и вся осень ▫️Отлет журавлей с 1 по 5 сентября предвещает раннюю зиму ▫️Осень начинается с тепла – к долгой зиме ▫️Закат солнца золотистый или розовый – быть хорошей погоде ▫️Редкие облака – к ясной и холодной погоде ▫️Планета Венера видна на небе: под утро – к мягкой зиме, под вечер – к суровой ▫️Если осенью будет много туманов – зимой будет много снега ▫️Туман с утра 1 сентября – к снежной зиме ▫️День выдался жарким – к хорошему урожаю овса.