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Инспекция труда закончила расследование после того, как работнику "Туларчемета" защемило ногу

Инспекция труда закончила расследование после того, как работнику "Туларчемета" защемило ногу

Государственная инспекция труда в Тульской области решает вопрос о привлечении юридического и должностных лиц ООО "Тулачермет-Сталь" в Туле к административной ответственности после тяжелого несчастного случая с работником, которому защемило ногу.

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