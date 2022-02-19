Инспекция труда закончила расследование после того, как работнику "Туларчемета" защемило ногу

Государственная инспекция труда в Тульской области решает вопрос о привлечении юридического и должностных лиц ООО "Тулачермет-Сталь" в Туле к административной ответственности после тяжелого несчастного случая с работником, которому защемило ногу.
Государственная инспекция труда в Тульской области решает вопрос о привлечении юридического и должностных лиц ООО "Тулачермет-Сталь" в Туле к административной ответственности после тяжелого несчастного случая с работником, которому защемило ногу.
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