Грушко: стремление Европы не замечать милитаризации Германии поразительно

Отсутствие реакции европейских стран на милитаризацию Германии поразительно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам, передает ТАСС.
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