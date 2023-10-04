Проблемы Naughty Dog, возвращение Gigantic, русская озвучка в BG3, хардкорные полёты в Spider-Man 2…

В Marvel’s Spider-Man 2 можно будет сделать паутину реалистичной и усложнить полёты, игроки уже начали спойлерить сюжет, а один из них успел выбить платину за 30 часов; микс шутера и MOBA под названием Gigantic готовят к воскрешению; Tainted Grail: The Fall of Avalon получила выйдет из раннего доступа в 4-м квартале 2024-го; платформер Replaced получил инвестиции в размере $5 миллионов; Sledgehammer Games рассказала о новшествах в системе модификации оружия в .