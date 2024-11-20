Бразильская телеведущая назвала Байдена бен Ладеном

Бразильская телеведущая Ана Мария Брага в эфире телеканала TV Globo по ошибке назвала действующего президента США Джо Байдена бывший лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усамой бен Ладеном.
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