Польские выборы 15 октября 2023 года: правящая партия «Право и справедливость» терпит крах

На предыдущих выборах 2019 года она выиграла только благодаря беспрецедентным социальным выплатам. Почти в каждом людном месте стояла партийная палатка, где желающим объясняли, какие выплаты им теперь принадлежат и куда за ними обращаться.
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