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Гаванское оружие Путина? У высокопоставленных чиновников США рвота и глухота

Гаванское оружие Путина? У высокопоставленных чиновников США рвота и глухота

Недомоганию американских должностных лиц в зарубежных командировках нашли объяснения. США допускают причастность "иностранного противника".

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Комментарии
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Балу -
Давненько не нюхали пиндосы и подпиндосники портянки русского солдата...
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16 час.
Гарибян Сусанна
У самих лаборатории по всему миру работают, вдоль границ России их полно, проводят испытания на людях, а потом валят всё на Россию. У нас, конечно, всегда всё есть, только мы  людей не травим, химическое и бактериологическое оружие нигде ни разу не использовали, и не применяли, а америкосы на этом попадались и не раз.  Как у нас говорят: на воре шапка горит. Меньше химии надо жрать, и перестать пичкать всякой гадостью то, что потом употребляете в пищу. Грязь и помойки уберите с улиц своих городов и почаще мойте руки и мойтесь сами, вот и не будет приступов. Вся ваша хвалёная цивилизация пропахла мочой  и фекалиями. как тут без приступов....
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15 час.
Анна Лисовская
Сами на нас сваливают и сами верят в свою ложь. Поразительные дЭбилы!
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14 час.

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