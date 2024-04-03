Гаванское оружие Путина? У высокопоставленных чиновников США рвота и глухота

Гарибян Сусанна

У самих лаборатории по всему миру работают, вдоль границ России их полно, проводят испытания на людях, а потом валят всё на Россию. У нас, конечно, всегда всё есть, только мы людей не травим, химическое и бактериологическое оружие нигде ни разу не использовали, и не применяли, а америкосы на этом попадались и не раз. Как у нас говорят: на воре шапка горит. Меньше химии надо жрать, и перестать пичкать всякой гадостью то, что потом употребляете в пищу. Грязь и помойки уберите с улиц своих городов и почаще мойте руки и мойтесь сами, вот и не будет приступов. Вся ваша хвалёная цивилизация пропахла мочой и фекалиями. как тут без приступов....