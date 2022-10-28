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Россельхознадзор проводит мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на территории Тверской и Ярославской областей

Россельхознадзор проводит мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на территории Тверской и Ярославской областей

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с января 2022 года для проведения лабораторных исследований в рамках выполнения государственных работ – «Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов» на 2022 год и «Проведения лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» было отобрано 1695 проб пищевой продукции (на территории Тверской области – 940 проб, на территории Ярославской области – 755 проб).

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