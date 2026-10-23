Осужденный, который на следствии подробно рассказывал о преступлениях и указывал места захоронений, теперь заявляет о невиновности Восьмой кассационный суд определил дату рассмотрения жалобы Виталия Манишина — заседание состоится 19 ноября 2026 года.
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