Традиции на Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, которые помогут правильно отметить праздник AdministratorВеликое церковное торжество Благовещения Пресвятой Богородицы, отмечаемое православными 7 апреля, наполняет сердца верующих весенним радостным светом.
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