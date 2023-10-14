Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Авдеевский котёл»: уроки истории и осторожный оптимизм.

«Авдеевский котёл»: уроки истории и осторожный оптимизм.

Хотя о подобных событиях предпочтительно писать, выдержав обязательную паузу в три-четыре дня для полного прояснения обстановки (даже сидючи на диване), но слишком уж заноза великая.

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