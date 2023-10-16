Стало известно, в каких регионах РФ у граждан самые высокие доходы

Во II квартале 2023 года доходы населения выросли на 5%. Среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во II квартале прошлого года.
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