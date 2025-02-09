Я гуляю по Москве
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Я гуляю по Москве

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Доходные дома, палаты, храмы

Доходные дома, палаты, храмы

Маршрут экскурсии: м.Площадь Революции - Богоявленский переулок - Старопанский переулок - Большой Черкасский переулок - улица Ильинка - Лучников переулок - Большой Златоустинский переулок - Малый Злато-устинский переулок - Архангельский переулок - с экскурсоводом компании "Московские переулки" Татьяной Репиной - https://mosstreets.

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