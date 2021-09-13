Пастор Турчинов "миролюбиво" посетовал, что не смог разрушить Крымский мост и предложил готовиться к вторжению русских

Злой хомяк Пастор Турчинов снова сбежал от санитаров и добрался до СМИ. В этот раз он вывалил на ошарашенных украинцев новый поток "миролюбивых" заявлений.
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