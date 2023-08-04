В Запорожской области сбили украинский беспилотник ударного типа

В ночь на 4 августа киевский режим попытался ударить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи города.
В ночь на 4 августа киевский режим попытался ударить по гражданской инфраструктуре Запорожской области, российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи города.
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