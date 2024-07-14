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Дюков считает, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро: «Во многом даже лучше»

Дюков считает, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности играм Евро: «Во многом даже лучше»

В субботу «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок. 14 июля в Берлине пройдет финал Евро, где сыграют Испания и Англия; «Не могу сказать, что особо следил за Евро.

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