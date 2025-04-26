В Тамбове почтили память жертв радиационных аварий и катастроф

Тамбовчане почтили память погибших при ликвидации последствий радиационных аварий. Торжественно-траурное мероприятие прошло у памятника жертвам ядерных аварий и катастроф, установленного в областном центре в парке «Сочи».
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