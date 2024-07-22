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Станислав Любшин рассказал, почему этим летом выбрал Тунис

Завершившийся в Ярославле XIX фестиваль «В кругу семьи» в этом году собрал киномастеров из 39 стран. Жюри, под руководством знаменитого советского актёра и народного артиста России Станислава Любшина, объявило победителей.

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