Станислав Любшин рассказал, почему этим летом выбрал Тунис

Завершившийся в Ярославле XIX фестиваль «В кругу семьи» в этом году собрал киномастеров из 39 стран. Жюри, под руководством знаменитого советского актёра и народного артиста России Станислава Любшина, объявило победителей.
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